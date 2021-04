Støttepartier kalder landbrugsudspil et fatamorgana

Støttepartierne Enhedslisten og SF mener, at regeringens udspil til CO2-reduktioner i landbruget er for lavt.

Regeringens udspil til klimatiltag i landbruget bærer præg af et "fatamorgana", lyder det fra støttepartiet Enhedslisten, der ligesom SF savner ambitioner om en større reduktion i udledningen af drivhusgasser, end det regeringen lægger op til.

Ifølge regeringen vil de nye tiltag, sammen med de tiltag der allerede er vedtaget, sænke udledningen af drivhusgasser i dansk landbrug med 7,1 millioner ton i 2030.

Men størstedelen kommer fra tiltag, der skal udvikles eller videreudvikles, før de kan tages i brug. Det mener regeringens støttepartier er for usikkert.

- De 7,1 millioner ton CO2-reduktion i udspillet er et oppustet fatamorgana, som ikke reflekterer virkeligheden. På den baggrund forudser jeg ekstremt hårde forhandlinger, siger Enhedslistens klimaordfører, Peder Hvelplund.

Også SF's klimaordfører, Signe Munk, er skuffet over oplægget fra regeringen.

- Grundlæggende er det et skrabet udspil. Der skal flere CO2-reduktioner på bordet. Vi siger mindst otte millioner tons i 2030.

- Så skal det, som vi ved virker, fylde noget mere. Der er det et nøgleredskab, at dyrkningen af lavbundsjord stopper, og at vi i det hele taget får mere natur og færre marker.

Selvom SF's krav på otte millioner ton kan virke tæt på regeringens udspil, påpeger Signe Munk, at regeringen for at nå de 7,1 millioner ton udledning har medregnet en halv million ton fra tidligere beslutninger.

Derfor er der i hendes optik reduktioner for over en million ton i 2030, der skiller SF og regeringen.

