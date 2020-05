Støttepartier: Klimaplan uden ambitioner for olie- og gasfyr

SF, De Radikale og Enhedslisten savner et stop af olie- og gasfyr i 2025 i regeringens klimahandlingsplan.

Regeringens støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten mener, at regeringens klimahandlingsplan for alvor mangler ambitioner, hvis man skal nå i mål med en 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030.

Partierne havde gerne set, at der var et fuldt stop af olie- og gasfyr i 2025 i planen.

I regeringens klimahandlingsplan afsættes der 2,3 milliarder, som skal gå til at udskifte olie- og naturgasfyr med grøn varme.

Regeringen regner med, at det vil give en omstilling af 20.000-40.000 oliefyr og 50.000-80.000 gasfyr i de næste fire år.

I Danmark er der cirka 80.000 oliefyr og 380.000 gasfyr.

- Nu har de haft et år til at levere. Det, der kommer nu, er nogle dryp, hvor man skruer på nogle mindre ting, og ikke tager de store værktøjer frem af værktøjskassen, siger stedfortrædende klimaordfører hos De Radikale Ruben Kidde (R), som gerne havde set et fuld stop af olie- og gasfyr i 2025.

Samme udmelding kommer fra SF, som ligeledes mener, at regeringens klimahandlingsplan mangler ambitioner. Der skal samtidig barberes mere af CO2-kontoen inden sommerferien.

- Vi havde gerne set, at man havde annonceret et kulstop i 2025 senest. Der skal også være en ambition om at komme af med alle oliefyr og naturgasfyr i de danske hjem. Regeringen bruger mange penge, men kommer kun et lille stykke af vejen, siger klimaordfører i SF Signe Munk.

Klimaordfører i Enhedslisten Mai Villadsen kalder planen for en badebillet til industrien, og partiet savner nogle konkrete delmål frem mod 2025.

/ritzau/