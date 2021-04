Støttepartier: Mere fokus på jernbaner og større klimaambitioner

Støttepartierne vil investere mere i den kollektive trafik end regeringen. Klimafokus halter også, lyder det.

Regeringen er for uambitiøs med den grønne omstilling, og der er for meget fokus på biler og motorveje og for lidt fokus på den kollektive trafik.

Sådan lyder budskabet fra regeringens støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, efter regeringens udspil torsdag om fremtidens infrastruktur.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) giver det en "lille" CO2-gevinst i klimaregnskabet, men det imponerer ikke støttepartierne.

- Jeg er ikke sikker på, det står til troende, og jeg synes heller ikke, at et lille plus er ambitiøst nok, siger Rasmus Helveg Petersen, transportordfører for De Radikale.

- Jeg er helt enig i ambitionen, men jeg kan ikke helt forstå, hvordan udbygning af så mange veje og så begrænset fokus på kollektiv trafik skulle kunne bidrage positivt.

Enhedslistens transportordfører, Rasmus Vestergaard Madsen, havde gerne set, at regeringen var mere "visionær" i sine grønne ambitioner.

Hos SF forholder transportordfører Anna Valentina Berthelsen sig "skeptisk" til klimagevinsten.

- Selvfølgelig skal vi udbygge vores veje, og nogle af tingene, regeringen lægger op til, giver god mening. Men en af de største opgaver, som vi har, er at stoppe klimakrisen, og det bliver vi nødt til at bidrage med her, siger hun.

Konkret vil regeringen afsætte 46,9 milliarder kroner til vejområdet, mens 39,5 milliarder kroner går direkte til kollektiv trafik.

Men det er en forkert prioritet, mener støttepartierne.

- Balancen er ikke ramt mellem motorveje og kollektiv trafik, siger Rasmus Helveg Petersen.

Han savner eksempelvis en udvidelse af letbanen i Aarhus og Odense.

- Der er nogle overraskende mangler i udspillet. Der er eksempelvis ikke mere letbane i Odense og Aarhus, så forbedringen af den kollektive trafik stopper ved nogle S-tog i København. Det forstår jeg simpelthen ikke.

Også Ramus Vestergaard Madsen peger på letbanerne som en mangelvare i regeringens udspil samt mere investering i den kollektive trafik for at undgå trængsel.

- Når man investerer i veje, så får man også flere biler og mere trængsel. Man har forsøgt at bygge sig ud af trængsel med motorveje, men vi kan se, at trængslen fortsat stiger, siger han.

Både Enhedslisten og SF peger også på cyklisme som et område, der skal prioriteres flere penge til.

Anna Valentina Berthelsen kalder beløbet i regeringens cykelpulje for "meget lille" og vil mere end fordoble det ved at afsætte fem milliarder til nye cykelstier.

/ritzau/