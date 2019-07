Støttepartier: S bør droppe omstridt navneændring

Integrationsydelsen skal ikke omdøbes til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, mener støttepartier.

Integrationsydelsen skal bevare sit nuværende navn og ikke omdøbes til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, som det ellers er planlagt fra 2020.

Det mener De Radikale og Enhedslisten, der vil have udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at droppe navneændringen.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Socialdemokratiet stemte for ændringen i februar sammen med den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti.

Men ifølge den midlertidige politiske ordfører for De Radikale, Kristian Hegaard, er ordet "hjemrejseydelse" stærkt problematisk.

- Vi skal motivere folk til at tage job og uddanne sig i stedet for at tale om hjemsendelser.

- Derfor bør regeringen bevare det nuværende navn og have fokus på netop integrationen, siger han.

Enhedslisten mener endda, at navneændringen med regeringsaftalen fra juni allerede er lagt i graven. Heri står der, at S-regeringen skal føre en politik "der fremmer integrationen", og at "der ikke er brug for symbolpolitik".

- Jeg betragter det som, at vi allerede har ændret navnet. Ordet hjemrejseydelse bliver slet ikke nævnt i regeringsaftalen.

- Der står i forståelsespapiret, at integration er en målsætning, siger udlændingeordfører Rosa Lund.

I SF kalder midlertidig politisk ordfører Kirsten Normann Andersen hjemrejseydelse for et ”elendigt udtryk” og for ”symbolpolitik”.

Partiet har dog ifølge ordføreren ikke taget stilling til, om man vil kræve det nye navn afskaffet.

I det udlændingepolitiske paradigmeskift, som blev vedtaget i februar, besluttede VLAK-regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, at ydelsen fra den 1. januar 2020 skulle bære to navne.

For nyankomne flygtninge skal den hedde selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. For andre personer hedder den overgangsydelse.

Både De Radikale og Enhedslisten understreger, at de begge helst så, at den lave ydelse – uanset navn – helt blev droppet.

