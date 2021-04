Støttepartier vil bremse udvisning af gymnasieelev til Syrien

En gymnasieelev fra Nyborg har fået inddraget sin opholdstilladelse. Partier vil sende appel til Tesfaye.

SF vil samle støttepartierne i en appel til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om at lade gymnasieeleven Aya Abo Daher blive i Danmark.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

20-årige Aya Abo Daher har fået inddraget sin opholdstilladelse og skal sendes tilbage til Syrien med sin familie. Hendes historie har vakt opsigt, efter at hendes rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, har delt den på Facebook.

SF's udenrigsordfører, Karsten Hønge, understreger, at det ikke er sikkert at vende tilbage til Syrien nu.

- Det er alle andre lande i EU enige om, og flygtningeorganisationerne i FN siger det samme.

- Selv vores egen udenrigsminister har peget på, hvor usikkert det er. Det er alt for farligt, selvfølgelig skal hun blive, lyder det i en skriftlig kommentar.

Både De Radikale og Enhedslisten siger til TV2, at de bakker op om SF's forslag.

De Radikales udlændinge- og integrationsordfører, Kristian Hegaard, kalder det "hjerteløst og meningsløst". Det skriver han på Facebook.

Tesfaye besluttede juli sidste år, at opholdstilladelsen for flere hundrede syrere fra Damaskus-området skulle revurderes.

- Forholdene i Damaskus i Syrien er ikke længere så alvorlige, at der er grundlag for at meddele eller forlænge midlertidige opholdstilladelser, lød det i en pressemeddelelse.

Derfor skulle Udlændingestyrelsen hurtigere end oprindelig planlagt vurdere, om opholdstilladelserne kunne inddrages.

Flygtningenævnet traf i maj og juni 2020 de første fem afgørelser om, at syrere fra Damaskus skulle forlade Danmark. Det skyldtes, at de ikke længere havde behov for beskyttelse.

I januar i år sendte Amnesty International et brev til Tesfaye, hvori organisationen udtrykte bekymring over myndighedernes vurdering af sikkerheden i Damaskus.

/ritzau/