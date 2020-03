Støttepartier vil have grønt fokus i genopbygning

Med udsigten til at coronakrisen mildnes, retter regeringens støtter fokus på klima og velfærd.

Når Christiansborg om alt går vel efter påske også kan begynde på en mere normal hverdag, vil regeringens støttepartier have hurtig handling på den klimahandlingsplan, der var stillet i udsigt til foråret.

Coronavirus har i ugevis sat alt på pause, men med udsigten til en langsom bedring presser andre politiske mærkesager sig på.

- For os er det stadig sådan, at det er en klimaaftale, der haster mest. Klimakrisen er hverken udskudt eller forsvundet, mens samfundet er droslet ned.

- Så vi skal bare løbe endnu stærkere, når vi kommer i gang med en mere almindelig hverdag på Christiansborg, siger politisk leder for Radikale Venstre Morten Østergaard.

Også SF og Enhedslisten har klimahandlingsplan som noget af det øverste på dagsordenen.

Og alle tre støttepartier mener, at den økonomiske genopretningspakke, der forventes efter krisen, skal have et klimafokus. Ikke mindst det øgede forbrug til bygninger og investering, som kommunerne har fået godkendt, ved at anlægsloftet er blevet løftet.

- Vi kan ligeså godt bruge de penge, der nu må blive brugt ude i kommunerne, til grønne investeringer. For så slår vi to fluer med et smæk.

- Groft sagt er der ingen grund til at bruge penge, ude, at de også er grønne. Det kan være at bygge klimavenligere, siger formand for SF Pia Olsen Dyhr, mens Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, siger:

- Vejen ud af den økonomiske krise, vi står i, er helt sikkert grøn. Den klimahandlingsplan, som vi stadig skal have lavet, skal hjælpe os til at få skabt arbejdspladser også.

Ud over klimaet nævner både SF og Enhedslisten, at den velfærdslov, der skulle være kommet i februar, skal forhandles og vedtages. Loven vil binde Folketinget til at øge de offentlige udgifter til velfærd med mindst samme takt som befolkningsudviklingen.

- Vi skal sørge for, at der er penge nok til at levere på velfærden. Det er ikke vores svage, ældre eller vores børn, der skal betale regningen for krisen, siger Pia Olsen Dyhr.

/ritzau/