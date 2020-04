Støttepartier vil have vaccineproduktion i Danmark

Vaccineproduktionen skal tilbage på danske hænder, mener regeringens støttepartier Enhedslisten og SF.

Indtil 2016 producerede Statens Serum Institut selv vacciner, og produktionen skal tilbage i danske hænder.

Det mener både Enhedslisten og SF.

De to støttepartier til S-regeringen vil spørge statsminister Mette Frederiksen (S) ind til emnet i spørgetimen med statsministeren tirsdag eftermiddag.

- Mange sagde allerede dengang, at salget af statens vaccineproduktion var dumt. Der var måske en kortsigtet økonomisk gevinst, men det kunne komme tilbage og bide os rigtig hårdt.

- Det gør det nu, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Spørgetimen er tilbage for første gang, efter at coronaudbruddet ramte Danmark. Og her kan partilederne fra begge blokke stille spørgsmål til statsministeren.

En vaccineproduktion i Danmark er yderst vigtig, mener Enhedslisten og SF. Så kan Danmark fremover selv klare forsyningen af vaccine, når der er fundet en vaccine mod corona.

Den statslige vaccineproduktion blev i 2016 solgt til et saudiarabisk firma for 15 millioner kroner.

En dansk vaccineproduktion skal enten tilbagekøbes eller genopbygges, mener de to partier. Hverken Enhedslisten eller SF var med i det flertal i Folketinget, som støttede et salg.

Om det eksempelvis er muligt for staten af tilbagekøbe vaccineproduktion, ved partierne ikke. Eller hvor meget den vil eventuelt vil koste at opbygge igen.

Men kan produktionen købes tilbage for omkring 15 millioner kroner, er det vejen frem, mener SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Vi står midt i coronakrisen. En af de store udfordringer bliver, at vi får nok vaccine, når der bliver udviklet en vaccine mod corona.

- Hvis alle skal have adgang til den fremover, så tror jeg ikke, at vi kommer uden om, at staten skal ind over det her, siger Olsen Dyhr.

Uanset hvad bliver det dyrt for staten, når en vaccine er klar, mener Olsen Dyhr. Hvis ikke staten kan købe vaccineproduktionen tilbage, skal der købes vaccine på verdensmarkedet, påpeger hun.

- Vi så også i forbindelse med indkøb af værnemidler fra Kina og Italien, at der kom Danmark bagest i køen. Det har vi ingen interesse i at komme igen, siger hun.

Salget af vaccineproduktionen blev sat i gang under den tidligere SR-regering. Om selve salget i 2016 sagde den daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) blandt andet:

- Nu kører virksomheden videre i privat regi, og det er set ud fra en økonomisk betragtning en god løsning for den danske stat, som slipper for et stort årligt underskud.

