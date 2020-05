Støttepartier vil lægge arm med regeringen om mere havvind

SF og R er glade for regeringens udspil med energiøer. Men der skal mere til, lyder det inden forhandlinger.

I et udspil til forhandlingerne om en klimahandlingsplan har regeringen foreslået at bygge to energiøer i Nordsøen og ved Bornholm

Senest i 2030 skal de to øer tilsammen have tilkoblet fire gigawatt havvind.

Støttepartierne SF og De Radikale er glade for forslaget om egentlige energiøer.

Men de er for små, mener partierne, som forudser, at de kommer til at lægge arm med regeringen for at få flere havvindmøller på forhandlingsbordet.

De første forhandlinger om klimahandling, der skal lede Danmark i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, starter tirsdag aften med sættemøder i hos klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Energiøer er jo en radikal kongstanke. Men både Klimarådet og partnerskabet fra energi- og forsyningssektoren viser, at vi har brug for minimum fem gigawatt, hvis vi skal nå vores 70 procents målsætning, siger Ruben Kidde, stedfortrædende klimaordfører i De Radikale.

To af de tre planlagte havvindmølleparker på hver mindst 800 megawatt, som blev aftalt i forbindelse med Energiaftalen fra 2018, er ikke i regeringens udspil. De erstattet af de to energiøer.

Det er fortsat regeringens plan, at havvindmølleparken Thor skal opføres i Nordsøen.

De Radikale vil have fremrykket minimum én af de planlagte havvindmølleparker for at komme hurtigere i gang med at etablere mere vindenergi.

Arbejdet med den første park Thor begyndte sidste år og kan tidligst sættes i drift i 2024.

Derefter skulle de næste parker efter planen komme med to års mellemrum og altså sættes i drift i henholdsvis 2026 og 2028.

Begge parker vil SF havde fremrykket, samtidig med at der bygges energiøer.

- I SF ønsker vi, at man fremrykker de allerede planlagte havvindmølleparker, som der allerede ligger i energiaftalen, samtidig med at man bygger energiøerne på 4 gigawatt, som regeringen har præsenteret, siger partiets klimaordfører Signe Munk.

- Regeringen laver en udsættelse, og vi vil have en fremrykning. Vi mener, at det er for risikabelt først at sætte mere havvind i gang senere, siger hun.

/ritzau/