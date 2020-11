Støttepartier vil vente med at tage beslutning om ministers fremtid

R og EL vil afvente redegørelsen over minkforløbet, inden de beslutter, om Mogens Jensen skal væltes.

Regeringens støttepartier De Radikale og Enhedslisten vil afvente den interne redegørelse fra Fødevareministeriet i næste uge, før de tager stilling til, om Mogens Jensen (S) kan blive siddende som fødevareminister.

Enhedslistens Mai Villadsen siger, at partiet mangler svar på flere spørgsmål, før man tager stilling til, om der fortsat er tillid til ministeren.

- Jeg vil afvente redegørelsen fra fødevareministeren. Og så vil jeg stille ministeren opfølgende spørgsmål på samrådet i næste uge, siger Mai Villadsen.

Enhedslisten har torsdag i næste uge både fødevareministeren og sundhedsministeren i samråd om minksagen.

Onsdagens samråd om håndteringen af coronasmitte blandt mink og minkbranchens fremtid er indkaldt af blå blok. Det var dog, inden at sagen om den manglende lovhjemmel begyndte at rulle.

Men i denne uge blev det så klart, at regeringen ikke havde lovgrundlaget på plads, da den på et pressemøde for en uge siden beordrede alle mink i Danmark aflivet.

De Radikales Kristian Hegaard siger efter samråd, at situationen ikke har ændret sig.

- Der blev hverken lagt til eller trukket fra ved dette samråd. Men sagen er alvorlig, fordi man skal sikre sig, at der er lovgrundlag for så vidtgående beslutninger, siger han.

De Radikale vil ligesom Enhedslisten afvente redegørelsen i næste uge. Den kommer onsdag.

Partierne i blå blok har allerede meldt ud, at de ikke har tillid til Mogens Jensen. De mener, at han bør gå af som minister.

Det kræver dog, at et af regeringens støttepartier også udtrykker mistillid til ministeren, før der er et flertal for at kræve hans afgang.

Mogens Jensen svarede på samrådet ikke på, hvordan han blev gjort opmærksom på den ulovlige minkinstruks. Han svarede heller ikke på, hvornår han præcis blevet orienteret eller af hvem.

Han henviste til, at de svar ville komme frem i redegørelsen.

Desuden lød det fra Mogens Jensen, at regeringen i "en fælles regeringsbeslutning" afgjorde, at alle mink skulle aflives.

