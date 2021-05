Støttepartiers fokus er børn og billigere kultur til sommer

Børnene har lidt under de lange nedlukninger og bør prioriteres i ny sommerpakke, som der forhandles om.

Børn er ikke nævnt med et eneste ord i regeringens udspil til en sommerpakke, der skal stimulere dansk kultur og turisme.

Det kritiserer støttepartierne forud for de første forhandlinger tirsdag. Kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk (SF) vil gerne sende børnene på eksempelvis sommerlejr.

- Det er min store bekymring, fordi rigtig mange børn og unge er i stor mistrivsel, fordi de har været meget i isolation. Vi bør slå to fluer med et smæk og investere i kultur, idrætsklubber og foreninger, siger hun

Regeringen har samlet afsat 1,6 milliarder kroner til en sommerpakke, der skal kickstarte dansk turisme. Det skal også være billigere at rejse med tog eller færge i Danmark hen over sommeren.

Samme initiativ blev taget sidste år, hvor det danske turisterhverv gik glip af 31 milliarder kroner.

De Radikale vil afsætte 200 millioner kroner til fritidshjem, SFO og klubber, så børn og unge kan komme på ture og koloni i ferien.

- Det er godt, regeringen kigger frem mod sommerferien, men de har glemt det vigtigste, nemlig børnene, som har betalt en høj pris for så lang en nedlukning, siger børne- og undervisningsordfører Lotte Rod (R) i en skriftlig kommentar.

De Radikale vil afsætte 200 millioner kroner til fritidshjem, SFO og klubber, så børn og unge kan komme på ture og koloni i ferien.

Da regeringen præsenterede sommerpakken på et pressemøde i sidste uge, kommenterede kulturminister Joy Mogensen (S) det kort.

- I virkeligheden er det tit foreningerne selv, der ved, hvad de kan gøre for de unge.

- Det er det, vi gerne vil forhandle med partierne om. Skal vi gøre det, vi har gjort under hele epidemien, eller skal vi gøre noget andet, sagde ministeren.

Sidste år skabte de billigere billetter så stor begejstring, at der nogle steder var kø og trængsel.

Derfor foreslår SF at give kulturinstitutionerne mere selvbestemmelse, så de selv kan vælge de dage, hvor staten giver tilskud til billigere biletter.

På den måde kan de få flere gæster på dage, hvor der ikke i forvejen er rift om billetterne.

SF-ordføreren forestiller sig at perioden kan begynde i sommerferien og vare til efterårsferien. Hun mener, det giver god mening at bruge penge på.

- Så mange danskere skal være hjemme, og vi har været nedlukket så lang tid, så vi har behov for at komme ud og få oplevelser under de restriktioner, der er.

- Kulturbranchen er voldsomt ramt og skal have en hjælp til at komme igennem det her, siger Charlotte Broman Mølbæk.

/ritzau/