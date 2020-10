Støtter om Mette F.-tale: Regeringen gør for lidt for klimaet

De Radikale, SF og Enhedslisten frygter stadig for, at regeringen kommer til at nedprioritere grøn omstilling.

Gode signaler. Men overordnet set slet ikke nok til at bidrage tilstrækkeligt til den grønne omstilling.

Sådan er reaktionen fra regeringens støttepartier, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag har holdt sin tale ved Folketingets åbning.

Her fortalte hun blandt andet, at regeringen vil afsætte to milliarder kroner årligt frem til 2025 til den grønne omstilling.

- Jeg er glad for signalet om, at man gerne vil diskutere den her samlede grønne økonomisk ansvarlige plan, jeg har efterlyst. Men jeg hører ikke den kursændring, der er behov for, siger De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

- Som handler om et højt ambitionsniveau i begyndelsen af årtiet, som handler om, at vi rykker, både i de bil- og landbrugsforhandlinger, vi er i gang med.

- Tværtimod synes jeg at høre, at dér står regeringen stadig og stamper i jorden og tænker, at reduktionerne kan komme til sidst i årtiet, siger han.

Morten Østergaard refererer til den klimalov, som alle Folketingets partier bortset fra Nye Borgerlige blev enige om sidste år.

I den ligger et element om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 procent i 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

Morten Østergaard truede for nylig med, at De Radikale ikke vil stemme for finansloven, hvis ikke regeringen kommer med tiltag til at få den grønne omstilling i den rigtige retning.

De Radikale har talt for at afsætte to milliarder kroner årligt frem til 2030 i det, som partiet har kaldt for et grønt råderum.

- Når jeg taler om grønt råderum, så er det jo varige bevillinger, for at fællesskabet også tager en del af omkostningerne ved den grønne omstilling, siger Morten Østergaard.

Her er regeringen og De Radikale på kollisionskurs, for Mette Frederiksen har tydeligt sagt, at den grønne omstilling ikke må skabe social ulighed, og der skal fortsat være råd til velfærd.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, frygter, at regeringen vil udsætte de økonomisk tunge beslutninger om at få sat gang i den grønne omstilling. Og i stedet vente på, at ny klimateknologi vil kunne udrette mere i de sidste år af årtiet.

- Men der er ingen modsætning mellem velfærd, lighed og klimahandling, siger hun i en skriftlig kommentar.

- Både Radikale og Socialdemokraterne har desværre bidraget til den fortælling den seneste tid, og Enhedslisten vil bruge finanslovsforhandlinger og klimaforhandling på at modsætte os den fortælling.

- Vi kan ikke leve med en finanslov, der øger uligheden eller sender den grønne regning til vores velfærd, og vi kan ikke leve med klimahandlingsplaner, der ikke når målene, siger hun.

SF-formand Pia Olsen Dyhr savner stadig "lederskab og handlekraft" fra Mette Frederiksen.

- Det er godt, at der kommer penge på bordet nu, men beløbet er langt fra nok og betydeligt mindre end de penge, vi vil få fra EU's coronafond, de penge, der ligger i krigskassen samt den ramme, vi allerede har sat af til offentlige investeringer, siger hun i en skriftlig kommentar.

/ritzau/