Straffen for chikane mod politikere bliver skærpet

Strafniveau i sager om chikane og trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv hæves med en tredjedel.

Alle partier bortset fra Enhedslisten er fredag blevet enige om en aftale, der skærper straffen for chikane, trusler og hærværk begået mod offentligt ansatte og politikere.

Det skriver Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

De skærpede straffe betyder for eksempel, at en person, der i dag får 30 dages fængsel for trusler eller hærværk, fremover vil få 40 dages fængsel.

Og en person, der i dag får en bøde på 7500 kroner for chikane, vil kunne få en bøde på 10.000 kroner.

- Det er skadeligt for demokratiet, når politikere får deres bil smadret eller får chikanerende eller truende beskeder eller opkald. Og det er ligeså slemt, hvis det sker for offentligt ansatte.

- Det sender vi et klart signal om med denne brede aftale. Både som folkevalgt og som offentligt ansat skal man trygt kunne varetage sit hverv, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Et lovforslag om de skærpede straffe bliver fremsat i efteråret 2018, oplyser ministeriet.

Sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner foretog ministeriet i december 2017 en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer.

Undersøgelsen viste, at fire ud af ti lokalpolitikere har været udsat for chikane, trusler og hærværk i forbindelse med deres politiske hverv.

Den 1. marts 2018 offentliggjorde ministeriet, KL og Danske Regioner en vejledning til lokalpolitikere om problemet. Den havde fokus på forebyggelse og håndtering.

/ritzau/