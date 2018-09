Selvmordssag: Kan en læge give råd om en pose over hovedet?

Retssagen mod tidligere overlæge Svend Lings skal afklare, hvor gode råd en sundhedsperson kan give om selvmord uden at bryde loven. Ekspert i strafferet tror på en dom

I dag er anden og sidste dag i Retten i Svendborg i sagen, hvor den tidligere overlæge Svend Lings står tiltalt for i to tilfælde at have medvirket til selvmord og i ét tilfælde forsøg på medvirken til selvmord. En pensioneret psykiater, Frits Schjøtt, er medtiltalt det i sidste forhold. Det er første gang, at en dansk læge er for retten for medvirken til selvmord og selvmordsforsøg.

På retssagens første dag medgav Svend Lings, at han havde givet råd og vejledning i alle tre forhold. Men han nægter sig skyldig i anklagerne imod ham.

Hvordan kan det hænge sammen – hvad er det, som retssagen mod Svend Lings skal afklare, konkret og principielt?

Svend Lings’ forsvarer, advokat Hanne Rahbæk, afslører nødigt sin procedure, inden hun holder den i dag, men siger:

”For mig handler sagen om forståelse af medvirkningsbegrebet. I straffelovens paragraf 23 står der, at den, ’der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen’, straffes. I paragraf 240 står der, at ’den, som medvirker til, at nogen berøver sig livet’, straffes. Er medvirken i de to paragraffer det samme?”.

Med andre ord: Har Svend Lings hjulpet ”nok” til, at han skal straffes for sin hjælp?

Det er op til retten at vurdere, siger Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Men:

”Jeg har nu nok svært ved at forestille mig, at en overvejelse eller et ønske om at tage livet af sig slet ikke vil blive bestyrket, hvis en uddannet læge giver sit bidrag med.”

Svend Lings er tiltalt efter paragraf 23 og 240 i alle tre forhold. I to af forholdene er han tiltalt for at have hjulpet med at skaffe medicin, vel vidende, at det skulle bruges til selvmord, hvilket han nægter sig skyldig i.

I det sidste forhold er han udelukkende tiltalt for de råd, han gav en 85-årig kvinde om selvmord, hvilket hun begik i august i år. Han rådede hende i e-mails blandt andet til at supplere sit valg af medicin med en plastic-pose over hovedet: