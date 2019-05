Stram Kurs er opstillingsberettiget til folketingsvalg

Rasmus Paludan fortæller på Facebook, at Stram Kurs har fået lov til at deltage ved folketingsvalget.

Danskerne får yderligere et parti at stemme på ved det kommende folketingsvalg.

Partileder Rasmus Paludan skriver på Facebook, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt Stram Kurs som opstillingsberettiget til folketingsvalget.

Partiet stiller op under bogstavet P på stemmesedlen.

Det er første gang, at partiet, der blev stiftet i juli 2017, stiller op til folketingsvalg.

Blandt partiets mærkesager finder man et forbud mod religionen islam og udvisning af alle ikke-vestlige personer, der har fået asyl.

Vejen til at blive opstillet blev banet, da det lykkedes at samle de påkrævede 20.109 vælgererklæringer.

Det så ellers længe ud til at komme til at knibe med at nå det.

I begyndelsen af april var der kun registreret 5526 erklæringer. Men i kølvandet på urolighederne i forbindelse med en demonstration på Nørrebro steg tallet kraftigt og voksede på et tidspunkt med mere end 1000 dagligt.

Og 28. april stod det klart, at man havde passeret den fastsatte grænse.

Oplysningen om Stram Kurs' opstillingsberettigelse bekræftes af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

En meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau og som er offentliggjort mandag, giver Stram Kurs 2,4 procent af stemmerne.

/ritzau/