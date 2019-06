Stram Kurs satser på et stort mørketal af vælgere

Det er ikke Rasmus Paludans opfattelse, at Stram Kurs er tæt på spærregrænsen ved folketingsvalget.

Adskillige politibetjente var til stede uden for Vesterbro Bibliotek i København, da Stram Kurs-leder Rasmus Paludan mødte op for at stemme onsdag middag.

Og selv om det er usikkert, om partiet kommer ind, forventer Rasmus Paludan, at der er et stort mørketal af mulige Stram Kurs-støtter.

- Pressen vil jo gerne tegne et billede af, at vi skulle være tæt på spærregrænsen, men det er ikke min opfattelse, sagde han, inden han gik ind i valglokalet.

- Derudover gælder DF-faktoren, sagde han.

Rasmus Paludan henviser til, at Dansk Folkeparti ved tidligere folketingsvalg har fået flere stemmer, end meningsmålingerne på forhånd spåede.

- Hvis folk har været tilbageholdende med at sige, at de stemmer på Dansk Folkeparti, hvad så med Stram Kurs? Jeg tror, at der er et stort mørketal.

