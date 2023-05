Stram økonomi får EL til at afholde årsmøde digitalt hvert andet år

Det er dyrt at være fattig, siges det.

Enhedslisten oplever lige nu, hvad det vil sige, når man går markant tilbage ved et folketingsvalg, og man samtidig ikke har haft helt styr på sin økonomi.

Det har søndag fået partiets medlemmer til at vedtage markante ændringer ved årsmødet i Hafnia-Hallen i København. Det er sket efter en heftig debat, hvor der er blevet sagt bidske ord fra talerstolen.

Blandt andet skal hvert andet årsmøde fra og med næste år afholdes digitalt, hvilket Enhedslistens hovedbestyrelse har foreslået.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når vi lægger op til, at årsmødet 2024 afholdes digitalt, så er det ikke for at stække demokratiet, eller fordi det ikke er sundt og godt for partiet, at vi tager diskussionerne ansigt til ansigt.

- Det er for at finde midler til, at der er råd til at udføre kampagner, aktiviteter og initiativer, siger Frederikke Hellemann fra Enhedslistens hovedbestyrelse.

Et ændringsforslag ved årsmødet, der foreslog, at årsmøderne også fremover skulle afholdes fysisk hvert år, blev forkastet.

121 stemte for ændringsforslaget, mens 149 stemte imod, og således skal medlemmerne af Enhedslisten næste år afholde et digitalt årsmøde.

Hovedbestyrelsens økonomigruppe havde vurderet, at det ville koste 800.000 kroner, hvis årsmødet også skulle afholdes fysisk næste år.

Enhedslisten mistede fire mandater ved folketingsvalget 1. november sidste år, hvor partiet fik ni mandater.

I årsmødehæftet fremgår det, at hovedbestyrelsen allerede før valget reducerede partiorganisationens udgifter med 29 procent.

Hovedbestyrelsen besluttede kort tid efter valget at flytte Enhedslistens partikontor fra Studiestræde i indre København til Christiansborg. Det skete for at spare penge.

Der var også et ændringsforslag søndag til årsmødet om at genetablere et partikontor uden for Christiansborg, men det blev forkastet. 124 stemte for ændringsforslaget, mens 161 stemte imod.

Fra talerstolen på årsmødet har der i løbet af dagen været nogen kritik af hovedbestyrelsen fra medlemmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Én af kritikerne er Christian Juhl, der sad i Folketinget fra 2011 og frem til valget sidste år, hvor han ikke kunne genopstille på grund af Enhedslistens interne rotationsprincip.

- Vi har haft en hovedbestyrelse, der ikke har styret vores lille lokale interne økonomi særligt godt. Det betyder nogle politiske konsekvenser, men også nogle økonomiske.

- Jeg spurgte et par ledende kammerater fra hovedbestyrelsen, "hvorfor fanden har I ikke styr på økonomien"?

- Vedkommende sagde til mig, at han havde fuld tillid til, at "det har vi sat nogle til". Det er en forkert måde at arbejde i en bestyrelse på. Alle hovedbestyrelsesmedlemmer har et økonomisk ansvar, tordnede Christian Juhl tidligere søndag fra talerstolen.

/ritzau/