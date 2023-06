Strammere våbenlovgivning kan give bedre sikkerhed mod masseskyderier

En strammere kontrol af uddelingen af våbentilladelser vil give bedre sikkerhed for, at våben ikke misbruges.

Det siger Merete Nordentoft, professor i psykiatri ved Københavns Universitet og forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab.

- Det er rigtig betydningsfuldt, at vi har en stram våbenlovgivning, og jeg kan også godt gå ind for, at man strammer den.

- Det vil betyde en større sikkerhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag morgen har justitsminister Peter Hummelgaard (S) udsendt ti nye initiativer, der i lyset af Fields-skyderiet skal sikre bedre våbenkontrol.

Initiativerne vil blandt andet øge straffene for uforsvarlig opbevaring af våben og ammunition samt stramme kontrollen med uddeling af våbentilladelser.

De nye regler skal indføre et obligatorisk afslag på våbentilladelse til personer, der har begået særligt grove lovovertrædelser. Det kan eksempelvis være drab, røveri, bandekriminalitet eller terror.

Men også visse personer med psykiske lidelser skal få afslag på våbentilladelser.

Regeringen vil undersøge mulighederne for, at sundhedsdata fra myndighederne kan indgå i screeningen af personer, der vil have våbentilladelse.

Hvis ansøgeren lider af en alvorlig psykisk lidelse, vil der kunne gives afslag.

Dette initiativ afhænger stadig af en nærmere undersøgelse af de praktiske muligheder.

Foreningen Bedre Psykiatri har argumenteret for, at man bør sætte ind ved at forbedre psykiatrien i stedet. Et sådant fokus vil kunne puste til frygten for personer med psykiske sygdomme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Merete Nordentoft mener, at debatten efter Fields-skyderiet allerede i høj grad har handlet om at skaffe bedre forhold til psykiatrien. Det er derfor fornuftigt, at der også sættes ind med våbenkontrol.

- Det er ikke enten eller.

Hun er grundlæggende tilhænger af et øget baggrundstjek.

- Jeg synes, det er godt, at man har en bedre vurdering af, hvem der kan få våbentilladelserne, siger Merete Nordentoft, der også har været medlem af Region Hovedstadens taskforce for undersøgelsen af psykiatrien efter skyderiet.

Det er en svær balancegang at sikre, at det ikke medfører en yderligere stigmatisering af personer med psykiske lidelser, siger Merete Nordentoft.

- Skal det være fuldstændig utænkeligt, at en person, der har været indlagt på psykiatrisk afdeling, kan være med i en skytteforening senere hen? Der håber jeg, at man finder en god balance.

/ritzau/