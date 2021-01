Strandede danskere i Dubai må selv finde hjem

Et flyveforbud fra Emiraterne gælder i fem dage, men kan blive forlænget. Danske rejsende må klare sig selv

Myndighederne kommer som udgangspunkt ikke til at hjælpe de danskere, der er strandet i Dubai, efter at transportminister Benny Engelbrecht (S) har stoppet for alle flyvninger fra De Forenede Arabiske Emirater i fem dage.

Det siger Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Vi forsøger ikke at få dem hjem. Vi har haft cirka 20 henvendelser hen over natten, men vi guider dem til de muligheder, de har.

- Så længe der er fly ud af Dubai, så kan man komme væk og mod Danmark. Så kommer vi ikke til at hjælpe i den forstand, at det er os, der skal have dem hjem, siger han.

De rejsende kan enten blive eller finde andre veje til Danmark, forklarer han.

De kan flyve i transit via en lufthavn, hvor de kan få en sikker test, så de kan komme om bord på et fly mod Danmark.

Fra 9. januar har det været et krav, at alle rejsende med fly til Danmark skal kunne fremvise en frisk coronatest, der viser, at de ikke er smittet med coronavirus.

Men de danske myndigheder har lukket for indrejser fra Emiraterne, efter at en borgerhenvendelse rejser mistanke om sjusk med test.

Ifølge Udenrigsministeriets oplysninger befinder der sig i øjeblikket mindst 85 danske rejsende og cirka 800 fastboende i Dubai.

Erik Brøgger Rasmussens råd er fortsat at blive hjemme.

- Vi fraråder rejser til hele verden, og det gælder også dem, der sidder i Dubai. Det vidste de fleste af dem, da de tog afsted. Så det er risikofyldt at rejse ud, siger han.

Ifølge ham er de danske ambassader i hele verden blevet instrueret i at vurdere, om der findes tilsvarende teststeder, som kan være upålidelige.

Der har i længere tid verseret rygter om, at man kan købe sig til falske testsvar visse steder i verden, forklarer han.

De kommende dage skal borgerhenvendelsen om Dubai undersøges.

- Det handler ofte om at lægge den viden, som vores ambassader har, sammen med viden fra kolleger fra andre ambassader. Mange har brug for test i øjeblikket, så hvis man lægger stumperne sammen, får man et pænt billede af kvaliteten af teststeder og muligheder.

Der er endnu ikke andre lande, der har indført et lignende flyveforbud fra Emiraterne.

- De danske ambassader vil typisk koordinere med deres EU-kolleger og høre, hvad de har kendskab til, men om det giver anledning til, at andre lande gør, hvad vi har gjort, det kan jeg ikke sige, siger Erik Brøgger Rasmussen.

/ritzau/