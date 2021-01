Strandede danskere opfordres til at omlægge rejsen hjem

Flere danskere i udlandet har problemer med at opfylde nye rejsekrav. Løsningen kan være en mellemlanding.

Danskere, der er fanget i udlandet på grund af nye rejserestriktioner, kan blive nødt til at omlægge deres rejse hjem til Danmark.

Det skyldes de nye rejserestriktioner, der trådte i kraft i fredags. De betyder, at man for at få lov til at rejse ind i Danmark skal have en negativ coronatest, der er maksimalt 24 timer gammel.

Flere steder i udlandet er det imidlertid ikke muligt at leve op til testkravet. Det skyldes blandt andet, at det i flere lande ikke er muligt at få lavet en lyntest.

Problematikken ændrer dog ikke ved kravet om, at der skal kunne fremvises en negativ test, inden man sætter sig på det sidste fly mod Danmark.

Det forklarer Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør hos Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Løsningen er, at man rejser via en lufthavn eller en by, hvor man kan få taget en negativ test og så fremviser den, inden man tager den sidste flyvning mod Danmark.

- Men man kommer simpelthen ikke om bord på et fly mod Danmark, hvis man ikke kan fremvise en negativ test, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Siden de nye rejserestriktioner blev meldt ud i fredags, fik Udenrigsministeriets Borgerservice bare inden for det første døgns tid cirka 1000 henvendelser fra personer, der ønskede afklaring på forskellige forhold.

En del af henvendelserne har ifølge direktøren handlet om, at man enten ikke kan få taget en test, der hvor man flyver fra, eller at man rejser så længe, at de 24 timer går, inden man skal med sidste fly mod Danmark.

/ritzau/