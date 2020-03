Strandede danskere på krydstogt vender hjem

En gruppe af danskere, der var strandet på krydstogtsskibet Costa Luminosa, er hentet hjem til Danmark.

En gruppe danskere, der var strandet på krydstogtskibet Costa Luminosa i Italien, er nu sendt på et fly til København.

Det oplyser Udenrigsministeriet på det sociale medie Twitter.

Skibet lå for anker i den italienske by Savona, og det er lykkedes, at transportere de danske krydstogsgæster til lufthavnen i den italienske by Genova, lyder det i tweetet.

De lander efter planen i København søndag aften.

Det fremgår ikke af tweetet, hvor mange danskere, der er tale om.

Udenrigsministeriet sendte søndag morgen en besked til danskerne om bord. På beskeden fremgik det, at der var reserveret et særfly til dem fra den nærliggende lufthavn.

Det skrev DR.

Der er en egenbetaling på 2000 kroner, fremgik det også af beskeden. Nogle af danskerne har sågar befundet sig om bord siden 5. marts.

Skibet var også længe strandet i den franske havneby Marseille på grund af coronavirus, hvorefter det for nylig sejlede videre til Savona i det nordlige Italien.

Da Udenrigsministeriet bad alle danskere om at komme hjem fra deres udlandsrejser befandt skibet og dermed flere danskere sig midt på Atlanterhavet, skrev Jyllands-Posten.

/ritzau/