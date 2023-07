Strandede feriegæster genhuses under færgeproblemer på Fanø

Kaffeuddeling i køen. Med færgen uden bil. En nat mere på Fanø.

Det er nogle af de løsninger, der i weekenden er blevet sat i gang for at mindske konsekvenserne af de problemer, som Fanølinjen har haft.

Lørdag formiddag gik en rampe i stykker på Fanø, og det har betydet, at det ikke har været muligt at få sin bil med mellem Esbjerg og Fanø.

Problemerne er kommet på nogle uheldige dage midt i højsæsonen, hvor der er ferietid, og hvor weekenden bliver brugt til at bytte ud i sommerhusene.

Det har blandt andet betydet, at det har været nødvendigt for et af de største rejsebureauer på øen at genhuse fem personer, som skulle have været rejst.

- Det er lidt svært for os at sige, hvor mange det egentlig handler om, siger Jesper Maack, der er kommunikationschef ved Molslinjen, som også driver Fanølinjen, om problemernes omfang.

Han siger, at de er i gang med at tale med sommerhusbureauerne om, hvor mange, de anslår, er påvirket.

- Vi ved, at et af de allerstørste sommerhusbureauer på Fanø var nødt til at genhuse fem gæster i går (lørdag, red.). Resten var sådan set kommet afsted og havde forladt Fanø, inden uheldet ramte.

- Og så har der været noget overnatning i Fanø Hallen i nat, og der var omkring 30 mennesker, der havde benyttet sig af det, siger han.

Sommerferien er højsæson for sommerhusudlejning på Fanø, og ifølge Jesper Maack er det en tid, hvor overnatningsstederne er bookede.

Derfor var der potentielt udsigt til, at en defekt rampe kunne give store problemer.

- Dem, der har haft størst gene af det her, er dem, der egentlig havde afsluttet deres sommerferie på Fanø og skulle forlade øen, men ikke kan komme afsted, fordi deres bil ikke kan komme med færgen, siger Jesper Maack.

Han siger, at rampen gik i stykker omkring klokken 11. Det har betydet, at mange af dem, der skulle forlade et lejet sommerhus, nåede at komme med færgen væk fra øen, inden rampen gik i stykker.

- Det er måske ikke det store antal mennesker, vi reelt taler om, der er ramt lige præcis på den her måde.

- Men det er selvfølgelig super træls og irriterende for den enkelte familie, som egentlig bare skulle videre, siger Jesper Maack.

For andre, der skulle overtage et sommerhus, er det omvendt lykkedes at lade bilen stå i Esbjerg, tage færgen som gående passager og fra havnen på Fanø blive hjulpet ud til deres sommerhuse.

Den seneste prognose fra Fanølinjen lyder, at der fra cirka klokken 16 søndag eftermiddag igen vil være normal trafik, og at biler kan komme med færgen.

/ritzau/