Strandede sko er igen blæst ud i havet i Nordjylland

Strandfogederne i Nordjylland har en klar slagplan med til et møde tirsdag klokken 13.30 med repræsentanter for rederiet Mærsk.

Sko, køleskabe, kanyler og andre sager er nemlig drevet op på strandbredderne mellem Bulbjerg og Blokhus i Nordjylland, efter at flere end 40 containere fra et Mærsk-skib faldt over bord.

Ønsket fra strandfogederne er først og fremmest, at der bliver indsat nogle entreprenørmaskiner - for eksempel med stengreb, så sandet nemt kan sies fra de mange tusinde par sko, som for eksempel er skyllet op på strandene.

Det kommer til at tage nogle dage, vurderer Thomas Duurloo, som er strandfoged ved Blokhus og Rødhus i Nordjylland.

- Og Mærsk har givet udtryk for, at det bliver til den bitre ende og betaler for oprydningen, siger han.

Indsatsen kan dog komme til at strække sig over længere tid end to dage.

Der var nemlig storm igen mandag 25. december, hvilket betyder, at mange af de ting, der var skyllet op på strandene, er blæst ud i vandet igen.

- Det var ikke lige det, vi havde brug for her den 25, siger Thomas Duurloo.

- Så vi skal også have planlagt, hvad vi gør, når tingene begynder at skylle ind igen. Vi kan konstatere fra i nat, at der også begynder at strande ting længere nordpå oppe ved Hirtshals, siger han.

På Thomas Duurloos område var der skyllet "titusindvis af sko" op. Noget er ryddet op af frivillige kræfter, men stormen 25. december har også taget meget.

På dagsordenen for dagens møde er derfor, hvad der skal ske med de ting, der senere skyller op og de ting, som frivillige kræfter har samlet.

Det allerede indsamlede skal sandsynligvis destrueres, siger Thomas Duurloo. Men den beslutning ligger hos Mærsk.

Strandfogeden tilføjer, at han aldrig har oplevet noget lignende.

- Og min far har været strandfoged før mig, så jeg har fulgt ham i alle årene. Det største, der er sket, var da en finhval strandede i Blokhus i 2016, siger han.

/ritzau/