Strategi til 32 millioner kroner skal få flere til at fiske

Det skal være lettere at finde information om mulighederne for lystfiskeri i Danmark, mener regeringen.

Danmark har masser af kyststrækning og åer med fisk, der bare venter på at blive fanget. Men det er for svært for nybegyndere og turister at gennemskue mulighederne for lystfiskeri.

Derfor kommer regeringen torsdag med en ny strategi, der skal få flere til at fiske herhjemme. Det skriver avisen Danmark.

- Jeg mener, vi kan blive bedre til at udnytte potentialet.

- Det her er den første lystfiskerstrategi nogensinde, og det vidner jo om, at vi ikke har tænkt det som et selvstændigt område før nu, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) til avisen Danmark.

En undersøgelse fra Center for Regional- og Turismeforskning fra sidste år viste, at lystfiskere hvert år omsætter for omkring 1,1 milliard kroner i Danmark. De udenlandske lystfiskeres andel er 180 millioner kroner.

Det tal har potentiale til at blive meget større, mener Visit Denmark.

- Der findes 3,5 millioner tyskere, der ofte eller meget ofte fisker på deres ferier. Til sammenligning har vi i Danmark årligt besøg af 400.000 tyskere, der fisker. Så der er et meget stort potentiale, siger Visit Denmarks markedschef i Tyskland, Mads Schreiner, til avisen Danmark.

Lystfiskerstrategien rummer i alt initiativer for 32 millioner kroner.

Pengene blev bevilget i sidste års finanslovsaftale. En følgegruppe bestående af alt fra Feriehusudlejernes Brancheforening til Danmarks Sportsfiskerforbund har været med til at levere idéer til strategien.

Et af de konkrete tiltag er, at der afsættes seks millioner kroner til en såkaldt digital platform. Altså en hjemmeside.

Hjemmesiden skal indeholde alt relevant information om lystfiskeri og skal være på flere sprog.

- I dag er det for svært at finde frem til, hvad fiskemulighederne egentlig er.

- Man har skullet gå ind på lokale fiskesider for at finde ud af, hvad der gør sig gældende, hvor må man fiske, hvad må man fiske, og hvor det er godt at fiske, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

