Strejke efter sosu-drab får ikke konsekvenser for ansatte

Ansatte på Lindegården strejkede sidste år efter drab på bostedet. KL frafalder at kræve bod fra de ansatte.

Kommunernes Landsforening (KL) frafalder kravet om, at de ansatte på bostedet Lindegården i Roskilde skal betale bod for at nedlægge arbejdet, efter at en kvindelig ansat blev dræbt af en beboer i marts 2016.

Det oplyser fagforeningen FOA og KL i to pressemeddelelser.

Medarbejderne nedlagde arbejdet i ni dage omkring halvanden måned efter drabet sidste år.

Strejken var ulovlig og i strid med overenskomsten, da man ikke må nedlægge arbejdet i tiden mellem overenskomstforhandlingerne. Det har FOA erkendt.

KL har tidligere krævet en samlet bod fra de ansatte på omkring 130.000 kroner, men det krav droppes altså.

Formanden i FOA, Dennis Kristensen, er "uhyre tilfreds" med, at ingen ansatte bliver dømt for strejken. Han fortæller, at de ansatte på alle tilgængelige måder prøvede at forhindre, at et lignende drab kunne gentage sig.

- Det var imidlertid først under arbejdsnedlæggelsen, at vi opnåede en aftale om yderligere sikkerhedsforanstaltninger og ressourcer.

- I de 45 dage, der gik, inden kollegerne kastede håndklædet i ringen og nedlagde arbejdet, fortsatte et helt uacceptabelt højt niveau af trusler og voldsepisoder.

- Vi har således overfor Arbejdsretten dokumenteret, at politiet har registreret ikke færre end 33 episoder i den periode, siger Dennis Kristensen i en pressemeddelelse.

Ifølge KL fremlagde FOA 12. oktober nye oplysninger om episoder, der involverer ansatte på Lindegården efter drabet.

- De oplysninger har vi nu haft lejlighed til at gennemgå. Det er derfor vores vurdering, at der kan have været nogle særlige forhold, som har fået medarbejderne til at nedlægge arbejdet.

- Det gør, at vi ikke vil kræve bod for den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, siger Pernille Christensen, der er juridisk chef i KL, i en pressemeddelelse.

/ritzau/