Strejke flytter energitopmøde fra Bornholm til Marienborg

Tirsdag er statsministeren vært for et topmøde om energi, hvor blandt andre EU-kommissionsformanden deltager.

Energitopmødet, som skulle have været afholdt på Hammershus på Bornholm tirsdag, er blevet rykket til København.

Det skriver TV 2 Bornholm, som har fået det bekræftet fra flere kilder. Det er ikke bekræftet fra Statsministeriet.

Aflysningen skyldes ifølge TV 2 Bornholm, at der i øjeblikket er arbejdsnedlæggelser i Bornholms Lufthavn. Derfor vil det være svært at få transporteret topmødets gæster til Bornholm.

Medarbejderne, der arbejder med bagagehåndtering og sikkerhed, nedlagde arbejdet fredag. Det skete i protest over fastkørte lønforhandlinger med ledelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er statsminister Mette Frederiksen (S), som er vært ved et energitopmøde for landene i Østersø-regionen.

Derfor vil der være regeringsledere eller andre politiske repræsentanter fra Tyskland, Polen, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen. Også EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager.

Topmødet er ikke aflyst, men skal være rykket til statsministerens embedsbolig, Marienborg, nord for København.

På dagsordenen for topmødet er et mål om at gøre Østersø-regionen fri for russisk gas. Hvad der konkret skal komme ud af mødet, vides ikke endnu.

Tirsdagens topmøde kommer få måneder efter et tilsvarende i Esbjerg med deltagelse fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien.

Her blev landene enige om et mål om at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050.

Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet snurrer samlet 2,8 gigawatt (GW) havvind i Østersø-regionen.

Imens er der potentiale for at udnytte op mod 93 gigawatt frem mod 2050, vurderer EU-Kommissionen. Det kan dæmme op for afhængigheden af Rusland og russisk gas.

/ritzau/