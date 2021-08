Strejke giver pukkel - minister appellerer til løsning

Strejken blandt landets sygeplejersker er de seneste uger vokset i omfang, og over de næste uger slutter flere sygeplejersker sig til den.

Allerede nu har den dog store konsekvenser. Ifølge Sundhedsstyrelsen vil det tage op mod to år at afvikle efterslæbet, hvis konflikten slutter nu.

Det får sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at komme med en kraftig appel til parterne om at få løst konflikten.

- Jeg blander mig ikke (i konflikten, red.), men jeg har ansvaret for sundhedsvæsenet og for at lægge oplysningerne åbent frem.

- Så jeg vil komme med en kraftig appel til parterne om at finde en løsning, siger han til Ritzau.

Sygeplejerskerne har strejket siden 19. juni, efter at de to gange stemte nej til den overenskomst, der ellers var forhandlet på plads.

Siden har parterne flere gange holdt møder - dog uden at konflikten er afsluttet.

