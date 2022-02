Strejkende lufthavnsarbejdere forsvarer et system, vi alle vinder på

Man kan sagtens have sympati for både de strejkende bagagemedarbejdere og de forsinkede flypassagerer, siger chefredaktør på netavisen Pio, Niels Jespersen

Køerne har været længere, og forsinkelserne har været flere i Københavns Lufthavn de seneste dage. Dårlig løn og dårlige arbejdsvilkår fik lørdag SAS' bagagepersonale til at nedlægge arbejdet, og ved redaktionens deadline var medarbejderne stadig ikke tilbage ved bagagebåndene trods stigende pres. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har kaldt den overenskomststridige strejke for "uacceptabel", og Arbejdsretten har pålagt personalet at genoptage arbejdet. Chefredaktør, socialdemokrat og forhenværende tillidsmand Niels Jespersen mener, at man skal undgå overenskomststridige strejker, men at de ikke udfordrer den danske model.