Strenge krav til Mette F. fra støttepartier

SF-formand Pia Olsen Dyhr i Politiken 9. maj.

- Vi støtter ikke en finanslov, medmindre vi lykkes med minimumsnormeringer og en afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Bum.

Enhedslisten politiske ordfører, Pernille Skipper, i Berlingske 9. april.

- Skal der være en ny regering med vores mandater i ryggen, skal det være en regering, der sætter en ny retning, hvor man gør op med en asocial økonomisk politik, der øger uligheden og skærer i velfærden. Det er ufravigeligt.

De Radikales leder, Morten Østergaard, i Berlingske 1. april.

- Jeg har allerede givet vælgerne den garanti, at hvis vi ikke kan få en ny retning, der er uafhængig af Dansk Folkepartis politik, så kan vi ikke støtte en regering. Skal vi kunne støtte en regering, skal vi være enige om dens politik på centrale områder, herunder hvordan vi fremmer integrationen i stedet for at sætte den i stå.

Spørgsmål: I vil udtrykke mistillid?

- Ja.

/ritzau/