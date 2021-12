Strenge Omikron-anbefalinger bekymrer erhvervslivet

Når det kommer til virusvarianten Omikron, har Sundhedsstyrelsen skærpet retningslinjerne for smitteopsporing.

Det anbefales nu, at både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter går i selvisolation og bliver PCR-testet på dag 1, 4 og 6 efter kontakt til den smittede.

Men de nye retningslinjer bekymrer Horesta, der er brancheorganisation for hoteller og restauranter.

- Bare fordi at efteråret og sommeren har været mere normal, trækker coronaen stadig dybe spor. Derfor er vi selvfølgelig bekymrede for, om det her kan få nogle til at dreje nøglen helt om, siger Kristian Nørgaard, som er politisk direktør i Horesta.

Samme bekymring lyder hos SMVdanmark, som repræsenterer landets små og mellemstore virksomheder.

- Det kan komme til at gøre rigtig ondt på dansk økonomi og danske arbejdspladser. Specielt, når vi er i en situation, hvor man ikke mener, at der skal være nogle kompensationsordninger til virksomheder, siger administrerende direktør for SMVdanmark, Jakob Brandt.

De nye retningslinjer giver dog god mening, mener Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

- Det giver sådan set god mening, når nu vi er i en fase, hvor man prøver at forhindre, at virusvarianten bliver udbredt.

- Omikron er formentlig ikke så udbredt i Danmark, og derfor giver det god mening at prøve at bremse den med ekstraordinære forholdsregler, vurderer Jørn Kolmos.

Ifølge Sundhedsstyrelsen (SST) selv er der tale om et midlertidigt forsigtighedsprincip.

- Vi står lige nu i en særlig situation, hvor vi gør alt, hvad vi kan, for at forsinke spredningen af den nye, mere smitsomme variant Omikron.

- Vi bruger altid mindstemiddelprincippet, og så snart vi har mere viden om varianten og dens smittepotentiale, vil vi se på vores retningslinjer igen og justere efter den aktuelle situation, lyder det i en mail fra SST.

/ritzau/