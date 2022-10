Strid om sortlistet Rusland-kender rammer Folkeuniversitetet i København

Kan man undervise i Ukraines historie på Folkeuniversitetet, hvis man samtidig optræder på en liste over folk, der ifølge de ukrainske myndigheder ”promoverer fortællinger, som stemmer overens med russisk propaganda”? Og i øvrigt har optrådt på russisk statskontrolleret tv med en analyse af, at det ”logisk må være USA”, der stod bag angrebet på rørledningerne Nord Stream 1 og 2?

Underviseren på Folkeuniversitetet i København er historiker og Rusland-kenderen Jens Jørgen Nielsen, der har skrevet flere bøger om Rusland og Ukraine. Så sent som i slutningen af september holdt han et kursus om Ukraines historie, hvor han ifølge kursusprogrammet gav kursisterne en status på “krigens gang og foreløbige udfald”. Senere i denne måned begynder han et kursus over fem lørdage om halvøen Krims historie, herunder “Krim under det selvstændige Ukraine” og “den russiske annektering“ af halvøen.