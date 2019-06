Striden om økonomien fortsætter i rød blok efter fællesmøde

Det sidste punktum er langt fra sat i regeringsforhandlingerne, når det gælder den økonomiske politik.

Skal der ske et løft i velfærden, så skal der også ske et løft i beskæftigelsen.

Sådan lyder det fra De Radikales leder, Morten Østergaard, efter fredagens forhandlinger om økonomi. Han ønsker fortsat arbejdsudbudsreformer.

Og netop det punkt er et stort stridspunkt i de igangværende regeringsforhandlinger i rød blok, som - hvis det står til Socialdemokratiet - skal munde ud i en ren S-regering med Mette Frederiksen som statsminister.

- Det er sådan med disse drøftelser, at det først er efterfølgende, når man ser, hvad der havner på papiret, at man kan se, om det er noget, der materialiserer sig, siger Østergaard på spørgsmålet om, hvorvidt parterne nærmer sig hinanden.

- Hvis vi skal indfri de forventninger, der er til at forbedre velfærden i Danmark og løfte den grønne omstilling, så kræver det, at der er et økonomisk fundament, der skaber grundlag for det.

- En af de ting, der er helt afgørende, er, at vi er bevidste om, at vi har fuld beskæftigelse i Danmark, og hvis man øger behovet for at ansætte flere i vores velfærdsinstitutioner, hvilket vi synes, at man skal, så skal man også være klar til at sørge for, at de er der, siger han.

S-formand Mette Frederiksen fastslår efter mødet, at det sidste punktum bestemt ikke er sat, når det gælder økonomi. Her er eksempelvis De Radikale og Enhedslisten langt fra hinanden.

- Vi arbejder videre med det, vi er blevet enige om at arbejde videre med. Det betyder ikke, at vi er klar til at sætte et punktum.

- Uenighederne er velkendte, men vi skal også nå hinanden. Det er det, der er opgaven, siger Frederiksen.

De Radikale vil sænke beløbsgrænsen for, hvad en borger uden for EU skal tjene for at kunne arbejde i Danmark. Fra 427.000 kroner til 325.000 kroner om året.

Det skal tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft. Det afviser S, SF og EL. Trioen peger på, at der er masser af arbejdskraft inden for EU.

- Vi diskuterer udenlandsk arbejdskraft. Der er virksomheder, som kommer til at mangle noget arbejdskraft.

- Det vil vi gerne være med til at løse, men vi vil gøre det på en måde, så det ikke underløber vores velorganiserede danske arbejdsmarked, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/