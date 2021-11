Strømafbrydelse i Nuuk slukker al telefoni i Grønland

En strømafbrydelse i den grønlandske by Nuuk betyder, at al telefoni i Grønland er nede. Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Byen har ifølge politiet været uden strøm siden mandag klokken 23 lokal tid (klokken 03 natten til tirsdag dansk tid).

Grønlands Televæsen oplyser ifølge pressemeddelelsen, at strømafbrydelsen fik et datacenter til at gå ned. Strømmen i datacenteret er dog reetableret, og man er ved at få tjenester i gang igen.

Satellitforbindelser og kystradio fungerer stadig.

Det er en fejl i et vandkraftværk, der er skyld i den manglende strøm. Fejlen opstod som følge af kraftige vindstød. Det oplyser myndighederne.

På grund af strømafbruddet skal myndighederne derfor kontaktes ved personlig henvendelse, hvis borgere har brug for dem.

Politiet oplyser, at de vil patruljere. Også brandvæsenet er tilstede flere steder i Nuuk.

I nødstilfælde kan kystradiotjenesten Aasiaat Radio kontaktes på 112. Forbindelsen kan dog være ustabil, og det kan være nødvendigt at ringe flere gange.

Det har endnu ikke været muligt for Grønlands Energiforsyning, Nukissiorfiit, at genetablere strømmen i vandkraftværket.

Man arbejder i øjeblikket på at etablere nødstrøm til byen via dieselgeneratorer.