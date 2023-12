Strømmen er billig når anden skal i ovnen

Der er ikke grund til bekymring over elregningen, når der skal steges and og ses julekalender juleaften.

Der er nemlig lave elpriser i julen, viser tal fra elbørs, der påvirker forbrugere med timeaftale, ifølge Andel Energi.

Priserne uden skatter og afgifter over hele døgnet den 24. december kommer til at svinge mellem 23 øre og 54 øre per kilowatt-time.

I den traditionelt set allertravleste time på hele året - juleaftensdag mellem klokken 16.00 og 17.00 - lander prisen på 38 øre per kilowatt-time.

Ifølge Jack Kristensen, som er funktionschef hos Andel Energi, ser julefreden dermed ud til at sænke sig over priserne.

- Der har været en del vind de sidste par dage, og det ser vi stadig efterdønningerne af. Samtidig er der som regel også et lavt elforbrug, når folk går på juleferie.

- Det betyder, at vi forventer, at julepriserne på elmarkedet vil være relativt lave, siger han kort inden de faktiske priser på juleaftensdag blev fastlagt på børsen.

Jack Kristensen forklarer, at forbruget for en husstand normalt faktisk er ret lavt juleaftensdag. Det skyldes, at hyggen er i højsædet.

- Der er typisk en spids, når alle skal lave mad mellem klokken 17.00 og 19.00, men vi ser faktisk et generelt lavt forbrug om dagen. Det har nok at gøre med, at mange tænder stearinlys og eksempelvis skal ud at gå tur.

Den billigste time at bruge strøm set over hele juleaftendag bliver de sene aftentimer mellem klokken 22.00 og 00.00. Her bliver elprisen 23 øre per kilowatt-time.

Man skal dog ikke regne med ligefrem at komme til at tjene penge på at bruge strøm. Der er nemlig både skatter og afgifter, som skal betales.

Når det handler om elpriser, ser Andel Energi ikke kun på danske forhold, men også på vores nabolande.

Det danske marked hænger nemlig tæt sammen med det resterende marked i Europa, forklarer Jack Kristensen.

- Hvis der er uro i nogle af de omkringliggende lande, for eksempel hvis det er meget koldt i Sverige og Norge, og de ikke har vandkraft til rådighed, så skal vi være med til at levere til dem, og det vil betyde, at elprisen stiger i Danmark.

