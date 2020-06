Studenterkørsler anbefales med færre besøg end normalt

Retningslinjerne for årets studenterkørsel er kommet, efter at der tidligere på ugen blev givet grønt lys.

Studenterkørsler denne sommer anbefales at indeholde færre besøg, og varigheden af besøgene bør reduceres.

Det står der i retningslinjerne fra Børne- og undervisningsministeriet for studenterkørsel. Hensigten er at undgå spredning af coronavirus så meget som muligt.

Efter længere tids tvivl, om hvorvidt årets studenter kunne fejre huen i studentervogne landet over, gav regeringen og Folketingets partier grønt lys til det tidligere på ugen.

Efterfølgende har studenter og de virksomheder, der står studenterkørsel, ventet på retningslinjerne. Og de kom altså søndag.

- Ved planlægning af ruten bør man forsøge at reducere den tid, hvor der er kontakt mellem de kørende og øvrige personer, fx ved varigheden af det enkelte besøg og antallet af besøg.

- Der bør tages hensyn til, hvis nogle familier af forskellige årsager eventuelt ikke ønsker besøg, men til gengæld gerne vil have anden mulighed for at fejre de unge på ruten i løbet af turen, står der i retningslinjerne.

Det slås fast, at studenterkørsel i åben vogn eller lignende kan gennemføres, selv om man ikke kan holde den fornødne afstand, som sundhedsmyndighederne ellers anbefaler.

Desuden står der i retningslinjerne, at en ekstra - ædru - person kan komme med på turen. Altså foruden selve klassen og chaufføren.

- Af hensyn til at øge trygheden er det muligt at vælge at have en ædru med på turen ud over selve klassen og vognføreren, som vil kunne hjælpe i det omfang, der måtte være behov, fx hvis en ung udvikler symptomer eller af anden årsag får behov for at afslutte turen før tid, står der.

