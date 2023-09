Studenternes eksamensresultater er faldet til niveauet før corona

Eksamensresultaterne for studenterne på de gymnasiale uddannelser er faldet sammenlignet med de seneste tre år.

Resultaterne ligger nu tæt på niveauet før corona.

Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Faldet i studenternes karakterer skal ses i lyset af, at årets studenter er de første siden 2019, hvor alle 3.g-eksamener afholdes på almindelig vis.

Henrik Nevers, der er formand i skoleforeningen Danske Gymnasier, peger også på, at faldet skyldes, at der under corona var virtuel undervisning og færre eksamener.

- Faldet afspejler, at vi er tilbage til normal undervisning, og at der igen er fuldt omfang af eksamener, siger han.

- Der var meget få prøver og eksamener under corona, så karaktererne var også i den periode afgivet på et helt andet grundlag, end det vi er vant til, forklarer han.

Årgangene af studenter fra 2020, 2021 og 2022 fik ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til også at være prøvekarakterer, da mange eksamener var aflyst, fremgår det af pressemeddelelsen.

/ritzau/