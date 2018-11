Studerende: Bedre rammer kan få udlændinge til at blive

Hvis flere udenlandske studerende skal blive i Danmark, kræver det mindre rigide regler, mener studerende.

Det er helt forkert at skære ned på antallet af internationale studerende i Danmark.

De giver en økonomisk gevinst til statskassen og skaber værdi på uddannelserne.

Sådan lyder det fra De Studerendes Fællesråd, der i stedet mener, at man skal se på, hvordan man kan få flere til at blive efter endt uddannelse.

- Det er en katastrofal beslutning, fordi de internationale studerende bidrager til vores uddannelser, studiemiljøer og til samfundet, hvor de samlet set tjener sig hjem i gennemsnit, siger forkvinde Sana Mahin Doost.

Ifølge Information må flere populære uddannelser lukke på en række universiteter.

Baggrunden for at skære på uddannelserne er, at SU-forligskredsen efter pres fra Dansk Folkeparti i 2013 fik indsat et loft over, hvor meget SU der kan gå til udenlandske studerende.

Samtidig viser en analyse fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet, at kun omkring hver tredje internationale studerende arbejder i Danmark to år efter endt uddannelse.

Derfor fik universiteterne efter sommerferien besked på at reducere antallet af internationale studerende med cirka 1000 fra næste år.

Sana Mahin Doost kalder beslutningen forkert og peger på, at de internationale studerende i gennemsnit bidrager med 100.000-350.000 kroner til statskassen. Det viser en analyse fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet.

- Man løser ikke problemet ved at skære pladser. Det er den forkerte vej rundt, og det virker til at være symbolpolitik, hvor man ikke vil have, at folk kommer hertil, siger hun.

Hun peger på, at man kan forlænge tiden for, at studerende uden for EU skal finde et job, inden de mister deres opholdstilladelse. Den er i dag på seks måneder, efter at de er færdige med uddannelsen.

Samtidig foreslår hun at sænke beløbsgrænsen for studerende fra lande uden for EU, der studerer og færdiggør deres uddannelse i Danmark. Grænsen er i dag på knap 420.000 kroner om året.

Hos Ingeniørforeningen (IDA) mener man også, at fokus bør være på at få flere internationale studerende til at blive i Danmark.

Prognoser viser, at der i 2025 vil mangle 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.

- De udenlandske studerende spiller en nøglerolle i bestræbelserne på at få bugt med manglen på vidensarbejdere, siger Sara Grex, der er formand for Ingeniørforeningens Uddannelses- og forskningsudvalg.

/ritzau/