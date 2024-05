Studerende bliver i teltlejr på universitet trods sommerferie

Studerende mod Besættelsen har ingen planer om at droppe deres teltlejr på Københavns Universitets område, selv om sommerferien nærmer sig.

Sådan lyder budskabet på et pressemøde tirsdag aften. Her deltager fire talspersoner for bevægelsen.

- Vi har en oplevelse af, at det bliver trukket bevidst i langdrag, måske i et forsøg på at trække os ind i sommerferien. Men selvfølgelig har vi ikke planer om at fjerne os, bare fordi sommerferien starter, siger Emil Nielsen, der er en af talspersonerne.

De vil sidde med kage og kaffe i lejren på campus klar til samtale med rektoratet og bestyrelsen onsdag, lyder det.

Pressemødet tirsdag aften følger i kølvandet på en udmelding fra universitetet om at stoppe dialogen med de studerende.

Tidligere har der ellers været holdt møder mellem de studerende og universitetets ledelse.

Men universitetet dropper dialogen efter en blokade foran universitetets administrationsbygning fredag.

Københavns Universitet skrev tirsdag morgen på X, at "man kan ikke true, chikanere eller ødelægge sig til en særligt ret på vores universitet".

Det er dog en "uforholdsmæssig overreaktion", mener Studerende mod Besættelsen.

- Vi synes, det er en grov misrepræsentation at beskrive blokaden som truende, chikanerende eller ødelæggende. Det var ikke Studerende mod Besættelsen, der stod bag, men vi har set billeder og videoer.

- Alt vi har set, viser en konstruktiv og god dialog mellem de demonstrerende, KU's arbejdere samt politiet, som ikke greb ind men blot var til stede, siger Ingrid Larsen.

Kun administrativt personale blev nægtet indgang, påpeges det. Ingen studerende blev nægtet undervisning.

Bevægelsen har seks krav til universitetets investeringer i virksomheder med forbindelser til Israel.

Nogle af dem kom universitetet delvist i møde i tirsdagens opslag på X.

Universitetet vil "tilstræbe", at investeringsporteføljen bliver offentligt tilgængelig.

Det glæder de studerende sig over, selv om det er "helt almindelig standardpraksis blandt lignende institutioner". Så bevægelsen ser det som "et totalt minimumskrav", siger Emil Nielsen.

Universitetet skriver også, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der "kan se på, hvordan vores indkøbspolitik kan opdateres, så den i højere grad afspejler god praksis".

Det finder de studerende opløftende at høre.

- Men vi kender dog godt til retorikken omkring arbejdsgrupper, om udvalg og undersøgelsen af muligheder. Vi har fået vage løfter mange gange før, og nu får vi det igen. Men der er tale om menneskeliv. Der er brug for garantier.

- Retorikken minder til forveksling om den, vi kender fra politikere, som nedsætter kommissioner og bestiller rapporter, der så går i glemmebogen et halvt år senere, siger Emil Nielsen.

Salam El Youssef, som også er talsperson for gruppen, slår fast, at "vi smutter ikke, før de lever op til de seks krav".

