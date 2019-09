Studerende fik et glimt af den private Barack Obama

Studerende fremhæver balancen mellem familieliv og arbejde som en af pointerne ved Obama-foredrag i Aalborg.

Det har en pris for familielivet at være verdens mægtigste mand.

Det fortalte den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, da han lørdag gæstede Musikkens Hus i Aalborg.

Foran 1300 tilhørere fortalte han, at han havde brugt den første tid som ekspræsident på at klinke skårene og vinde sin hustru, Michelle, tilbage.

Han fortalte også, hvordan han som præsident bestræbte sig på at spise aftensmad sammen med sin familie klokken 18.30.

En af tilhørerne ved arrangementet, Sophie Hedemann, synes, hun har fået mere at vide om den private Obama.

- Han har fortalt om balancen mellem det at være leder og så have et privatliv.

- At han kunne sidde og snakke om krig på kontoret og så prioritere at spise aftensmad med sin kone og sine døtre klokken 18.30. Det er vildt inspirerende, siger Sophie Hedemann.

Hun er studerende ved Aalborg Universitet og en af 260 studerende og forskere, som universitetet har givet en gratis billet til seancen med Obama.

En medstuderende, Sofie Badsberg Schnoor, har taget et af ekspræsidentens råd til sig:

- Han talte meget om, at vi unge ikke skal fokusere på, hvad vi gerne vil være, men mere på, hvad vi gerne vil lave.

- Og så kommer resten nok hen ad vejen, siger hun.

Det er institutledelserne på Aalborg Universitet, der har udvalgt, hvilke studerende og forskere som skulle deltage.

Beslutningen om at bruge 850.000 kroner på arrangementet udløste tidligere på året kritik af universitetet, der har været igennem en sparerunde.

Rektor Per Michael Johansen mener dog, det er alle pengene værd.

- Jeg mener, det er en enestående mulighed for vores studerende og forskningstalenter til at få relevant læring og unik førstehåndserfaring fra en af de store ledere i verden, siger han til universitetets hjemmeside.

