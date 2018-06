Studerende føler sig overset i regeringens stresspanel

Der mangler unge og studerende i regeringens stresspanel, mener frontpersoner i organisationer for studerende.

Regeringen har udpeget et stresspanel, der består af 11 eksperter inden for blandt andet sundhed, arbejdsmarkedet og familieliv.

Ekspertpanelet skal komme med konkrete tiltag, som skal hjælpe med at forebygge og bekæmpe stress, der er et stigende samfundsproblem.

Der er dog ingen studerende med i panelet, hvilket forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd Sana Mahin Doost er skuffet over.

- Jeg ærgrer mig rigtig meget over, at der ikke er nogen unge eller studerende med i ekspertpanelet. Det er under al kritik, at man ikke anerkender de unges rolle i det her, siger hun.

Panelet skal inden jul holde fire temamøder, som skal munde ud i tre forslag, der skal kunne omsættes enten politisk eller af danskerne selv.

Sana Mahin Doost er glad for, at der bliver sat fokus på stress som et samfundsproblem, men panelet vil mangle de studerendes indsigt, når det kommer til uddannelsesområdet, mener hun.

- Det bliver tydeligt understreget, at det særligt er hos de unge, man vil forebygge stress. Men samtidig mener man ikke, at vi skal have en plads ved bordet.

- Vi kan byde ind med indsigt i, hvilke rammer vi er underlagt, og de problemer de medfører, siger Doost.

Hun peger blandt andet på fremdriftsreformen, høje optagelseskrav og uddannelsesloftet som politiske tiltag, der er medvirkende til stress hos de studerende.

Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Jens Philip Yazdani stemmer i.

- Det, der presser mange unge, er den præstationskultur, der bliver lagt ned over dem i uddannelsessystemet. Det er dér, skoen trykker, siger han.

Han mener også, at der mangler unge og studerende i panelet. Han håber dog stadig, at det kan ændre sig.

- Man har en blind vinkel. Jeg tror, at man kan komme til at misse nogle vigtige nuancer.

Seks ministerier har været involveret i oprettelsen af panelet, herunder Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/