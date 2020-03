To studerende fra CBS er smittet med coronavirus

Efter skiferier i Norditalien er to elever fra CBS i København konstateret smittet med coronavirus.

To studerende på CBS - Copenhagen Business School - er smittet med coronavirus efter skiferier i Norditalien.

Det oplyser skolen på dens hjemmeside.

Tre personer, der har været i kontakt med de pågældende, er sendt i hjemmekarantæne.

Skolen har fået råd fra sundhedsmyndighederne om, at den ikke behøver at lukke ned som følge af smittetilfældene.

- Beskeden fra sundhedsmyndighederne er, at CBS i forhold til de to konkrete tilfælde af Covid-19 ikke skal foretage sig yderligere, skriver universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen på hjemmesiden.

CBS har op mod 20.000 studerende og 1500 medarbejdere.

En anden uddannelsesinstitution, Rysensteen Gymnasium i København, er midlertidigt lukket, efter at to elever er blevet smittet med coronavirus.

Sundhedsmyndighederne oplyser mandag eftermiddag, at antallet af coronasmittede herhjemme nu er steget til 59 personer.

Desuden er 770 personer i karantæne.

En af de mere fremtrædende personer i karantæne er chefen for Hæren, general Michael Lollesgaard.

Forsvaret oplyser, at han er blevet sendt i karantæne, efter at han har deltaget i et møde i Nato med Italiens hærchef.

Den italienske hærchef er testet positiv for Covid-19.

/ritzau/