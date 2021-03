Studerende frygter frafald hvis SU erstattes af studielån

Det vil have en social slagside at tage SU'en fra de kandidatstuderende, lyder det fra fagforbund.

Statens uddannelsesstøtte (SU) skal ikke tages fra de kandidatstuderende på landets universiteter og erstattes af et lånesystem.

For uden SU'en vil en del studerende overveje helt at droppe kandidatdelen og nøjes med en bachelorgrad.

Det frygter fagforeningen Djøf Studerende i hvert fald.

Dansk Erhverv foreslår ifølge Berlingske, at kandidatstuderende fremover skal fratages muligheden for at få SU.

Til gengæld skal de tilbydes rentefri lån.

- Vi ser forslaget, som om man fodrer hunden med dens egen hale. Vi mener, at der er en betydelig social slagside ved at omlægge SU'en til et lånebaseret system, siger formand for Djøf Studerende Rasmus Pilegaard Petersen.

Han henviser blandt andet til en undersøgelse, som Djøf Studerende gennemførte i 2015 med svar fra 542 studerende på de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske uddannelser.

Her svarede en tredjedel, at de ville overveje ikke at tage en kandidatgrad, hvis SU'en på kandidatdelen blev erstattet af et lån.

Blandt studerende med forældre uden en lang uddannelse var det knap fire ud af ti, som ikke ville tage en kandidatgrad uden at få SU.

- Det handler om, om man er villig til at gældsætte sig. Det er en svær start at få, hvis man begynder på et arbejdsmarked i minus. Det vil være realiteten for mange, hvis de ikke kan få SU de sidste år på universitetet.

- Selv om mange har et godt studiejob og får et godt afsæt til arbejdsmarkedet, er det langtfra realiteten for alle, siger Rasmus Pilegaard Petersen.

Dansk Erhverv foreslår, at der årligt bliver tilført yderligere 3,5 milliarder kroner til uddannelsessystemet.

Heraf skal 2,3 milliarder kroner netop findes ved at omlægge SU'en for kandidatstuderende til rentefrie lån.

Djøf Studerende anerkender, at Dansk Erhverv vil investere i uddannelsessystemet.

- Det er bestemt rigtig godt, at Dansk Erhverv vil være med til at investere i uddannelse. Problemet er bare ikke SU'en, og derfor skal vi holde den ude af diskussionen.

- Problemet er, at der har været massive nedskæringer gennem en årrække på tværs af uddannelser og niveauer, siger Rasmus Pilegaard Petersen.

/ritzau/