Studerende har foretaget mere end 200.000 selvtest på skoler

Mere end én million selvtest er sendt ud til landets uddannelsesinstitutioner, hvor tusindvis har brugt dem.

Siden de studerende efter påske fik mulighed for at teste sig selv for covid-19, er der blevet foretaget cirka 200.000 test på landets ungdoms- og voksenuddannelser, efterskoler og frie fagskoler.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der har fået tallene fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Samlet har styrelsen sendt over én million selvtest ud til mere end 700 uddannelsesinstitutioner i landet.

De studerende har i de seneste to uger - efter påske - kunnet bruge en selvtest.

Det beskrives som en "stor logistisk øvelse", og ifølge Styrelsen for Forsyningssikkerhed er det gået over al forventning.

Det udtaler direktør Lisbet Zilmer-Johns i en pressemeddelelse.

- Regioner, kommuner og uddannelsesinstitutioner har med kort aftræk og på trods af påskeferie stillet op for at pakke eller modtage hurtigtest, værnemidler og håndsprit, uddanne supervisorer, indrette lokaler samt etablere it-systemer til indberetning af test, så man kan følge testindsatsen og smitteudviklingen, siger hun.

Selvtesten udføres ved at putte en vatpind op i næseborene. Såkaldte supervisere, der er uddannet til at teste, hjælper til på uddannelserne

Selvtesten foretages som udgangspunkt to gange ugentligt. Det gælder for elever, som har lov til fysisk at møde op på skolerne.

Det er kun elever og studerende på efterskoler, frie fagskoler, højskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt videregående uddannelser, der har mulighed for at foretage covid-test selv.

I folke- og privatskoler er der personale til at udføre testningen.

Desuden har alle elever og studerende fortsat mulighed for at blive testet i et af landets testcentre på egen hånd. De skal bare medbringe testsvaret, når de møder i skole.

Det er regionerne, der har stået for indkøb af testkit og værnemidler til opgaven. Ud over de mange selvtest er der udleveret 16.654 kartoner håndsprit med 9 liter per karton. Det svarer til 149.886 liter håndsprit.

Formand i Danske Regioner Stephanie Lose (V) udtaler i meddelelsen, at mange har bidraget til den logistisk omfattende opgave.

- Især når det kommer til indkøb og logistik, hvor jeg gerne vil rose de mange medarbejdere, der knokler på for at få det hele til at gå op, så rigtig mange danskere så hurtigt som muligt kan få en nogenlunde normal hverdag i gang igen, udtaler hun.

