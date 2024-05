Studerende holder pressemøde efter KU's dialogstop

Bevægelsen Studerende mod Besættelsen vil tirsdag aften afholde et pressemøde. Det sker efter Københavns Universitets udmelding om at stoppe dialogen med de studerende.

Det oplyser bevægelsen i en mail til Ritzau.

Pressemødet vil foregå klokken 18 ved de studerendes teltlejr foran Københavns Universitet (KU).

Pressemødet kommer på baggrund af universitetets udmelding om at afbryde al yderligere dialog med de studerende, der har demonstreret med en teltlejr ved KU.

Tidligere var der ellers dialog mellem de studerende og universitetets ledelse. Det medførte et konkret forhandlingsmøde mellem parterne. Her var de studerendes krav til KU på dagsordenen.

Et af de seks krav er, at universitetet skal sørge for fuld økonomisk gennemsigtighed i forhold til deres investeringer i virksomheder med tilknytning til Israel.

Derudover kræver bevægelsen, at universitetet "anerkender og fordømmer det igangværende folkedrab" på palæstinensere.

Selv om KU har afbrudt dialogen, er universitetet kommet med fire refleksioner på baggrund af den tidligere dialog med de studerende. Det oplyste KU i en pressemeddelelse tidligere tirsdag.

Blandt andet at det er "fuldstændigt rimeligt", "at universitetsbefolkningen har indsigt i, hvad universitetets midler investeres i".

Det betyder, at universitetet vil "tilstræbe", at dets investeringsportefølje er offentligt tilgængelig.

Københavns Universitet vil desuden have en "løbende opmærksomhed" på ikke at have investeringer, der kan "betragtes som stridende imod dansk udenrigspolitik".

