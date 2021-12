Studerende kan fortsat pode for corona uden at miste SU

Studerende skal ikke trækkes i SU, hvis de arbejder som en del af beredskabet under coronaepidemien.

Det kan eksempelvis være unge, som arbejder med at pode borgere i landets testcentre.

Ordningen stod til at udløbe, men uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) og SU-forligskredsen har netop aftalt at videreføre muligheden for at arbejde i coronaberedskabet uden at risikere at blive trukket i SU.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har brug for alle kræfter i kampen mod covid-19. Studerende med evner og mulighed for at indgå i coronaberedskabet, skal ikke risikere at blive trukket i SU, udtaler ministeren.

- Det er desværre ikke til at sige, hvornår vi er helt ude af epidemien, og derfor gør vi det muligt at søge om forhøjet fribeløb for hele 2022.

Under coronaepidemien er der blevet skabt en række job, som også varetages af studerende. Det kan ud over podning i testcentre også være smitteopsporing eller vaccination.

/ritzau/