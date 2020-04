Studerende med opbrugt SU får mulighed for lån

800 studerende får mulighed for at optage slutlån for at have penge til at forsørge sig selv.

Studerende uden flere SU-klip får nu mulighed for at låne penge af staten, så de har penge til at klare sig under coronakrisen.

Det er resultatet af en politisk aftale blandt alle partier i Folketinget. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Ændringen giver en mulighed for omkring 800 studerende, som har opbrugt alle deres SU-klip og ikke er så langt på deres uddannelse, til at de kan tage slutlån.

De vil typisk være afhængige af job ved siden af studiet. Det kan være en større udfordring end normalt på grund af coronakrisen, som blandt andet har lukket restauranter og caféer.

Den gruppe af studerende får mulighed for at tage slutlån i op til tre måneder. Derudover vil der være mulighed for forlængelse.

- De studerende, der ikke har mere SU tilbage, har helt mistet muligheden for at forsørge dem selv. Det er både en alvorlig og trist situation, der kan give mange bekymringer, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Det er vigtigt, at vi politisk skaber tryghed omkring de studerendes økonomi.

- Derfor er jeg glad for, at de øvrige partier i Folketinget har handlet hurtigt og bakket op om forslaget. Nu skal vi hurtigst muligt skabe økonomisk sikkerhed for den her gruppe af studerende, siger hun i en skriftlig kommentar.

I forvejen er der lavet en række ændringer for at hjælpe studerende under coronavirusset, der for eksempel har mistet deres studiejob på en café eller restaurant.

Det har blandt andet givet mulighed for ekstra SU-lån og slutlån, men det har altså ikke kunnet hjælpe de studerende, som står uden flere SU-klip og slutlån.

/ritzau/