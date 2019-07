Studerende om større optag: Penge og bolig bør følge med

Uddannelser bør få flere penge efter større studieoptag. Også boligsituation skal ses efter, mener studerende.

Flere end 65.000 personer får fredag besked om, at de bliver tilbudt en plads på en videregående uddannelse.

Det er bestemt positivt, mener Johan Hedegaard Jørgensen, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Men når flere i år optages på videregående uddannelser, er det afgørende, at der også følger flere penge med, mener han.

- De bliver optaget til et uddannelsessystem, som de seneste fire år er blevet udsat for massive nedskæringer via omprioriteringsbidraget.

- Når optagetallene stiger lidt igen, er det enormt vigtigt, at finansieringen fører med antallet af studerende. Der står den nye regering med en kæmpe udfordring, fordi der simpelthen er blevet sparet så meget på uddannelse gennem de seneste år, siger Johan Hedegaard Jørgensen.

DSF frygter, at der ikke bliver leveret den tilstrækkelige kvalitet på landets uddannelser. Der er ifølge formanden allerede sparet i bund.

- Vi kan se, at kvaliteten følger finansieringen. De 65.000 er nogle, der gerne vil bidrage til samfundet. Så skylder vi dem, at de kommer til noget, der er velfinansieret og med ordentlig kvalitet, siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Foruden en løftet pegefinger til både uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S), ønsker DSF en indsats for at bedre boligsituationen i de større studiebyer.

Mangel på en fast bolig, der er til at betale, kan ifølge formanden give de studerende en usikker og stresset studietid.

- Især boligsituationen betyder, at nogle studerende kan blive nødt til at droppe ud eller have rigtig svært ved at fordybe sig i deres studier, siger formanden.

Danske Studerendes Fællesråd oplever, at mange studerende bliver forsinket i deres studie eller må udskyde eksamener. Én forklaring er, at de har usikre boligsituationer.

Knap 90.000 har i år søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

