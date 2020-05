Studerende savner svar på eksamener og studiestart

Der mangler fokus på de videregående uddannelser, mener formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Skal studerende forsvare deres speciale foran en skærm? Og hvad med dem, der læser til arkitekt, men som ikke har kunne øve på tegnestue?

Det er nogle af de spørgsmål, som organisationen Danske Studerendes Fællesråd (DSF) sidder tilbage med, efter at planen for anden fase af genåbningen torsdag aften blev præsenteret.

- Man nævner ikke rigtig de videregående uddannelser i aftalen, og det er meget sparsomt med information, siger formand Johan Hedegaard Jørgensen.

Af planen, som statsminister Mette Frederiksen (S) fremlagde torsdag aften, fremgår det, at "undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde" bliver muligt fra 18. maj.

Men den formulering rejser blot nye spørgsmål, mener Johan Hedegaard Jørgensen.

- Hvor lægger man snittet for, hvad der må afholdes fysisk og ikke fysisk? Vi har naturligvis forståelse for de sundhedsmæssige hensyn, men vi håber, at universiteterne kan komme med nu, lyder det.

Også studiestarten til sommer mangler der afklaring på, siger formanden.

- Det ville være katastrofalt med en digital studiestart. Det er vigtigt, at man kan mødes fysisk og få en ordentlig faglig introduktion.

ritzau/