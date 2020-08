Studerende vil med i ordning om gratis mundbind

SF og Enhedslisten bakker op om ønske fra Danske Studerendes Fællesråd om adgang til gratis mundbind.

Studerende, der benytter tog og busser til og fra deres uddannelsessted, bør forsynes med gratis mundbind.

Sådan lyder det ifølge Jyllands-Posten fra Danske Studerendes Fællesråd.

Regeringen har lovet gratis mundbind til udsatte grupper som personer på kontanthjælp, integrationsydelse og socialt udsatte på herberger.

Men studerende er ikke omfattet, og det ærgrer formand for de studerendes fællesråd Johan Hedegaard Jørgensen.

- Det er rigtig ærgerligt, at det ikke også omfatter studerende. Det bør gælde alle lavindkomstgrupper, siger han til Jyllands-Posten.

Kravet om mundbind i den kollektive trafik trådte i kraft lørdag 22. august.

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, siger til Ritzau, at hun bakker op forslaget fra de studerende.

- Det er en stor byrde, der er lagt på brugerne af den kollektive trafik.

- Derfor synes jeg principielt, at vi bør udlevere mundbind til alle passagerer.

- Men der er vi ikke endnu. Så det første skridt er, at vi giver gratis mundbind til dem med færrest penge, herunder studerende, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun vil nu drøfte sagen med regeringen.

Også støttepartiet Enhedslisten ønsker adgangen til gratis mundbind udvidet.

- Mange studerende bruger den kollektive trafik, og det er en stor udskrivning for nogle.

- Konsekvensen kan være, at folk begynder at genbruge engangsmundbind, eller at folk finder alternativer til den offentlige transport. Det er vi heller ikke interesseret i, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund til Jyllands-Posten.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, skriver i en sms til Ritzau, at han vil drøfte forslaget med de to partier, før han vil kommentere sagen.

/ritzau/