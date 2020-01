Studerende vil skrotte -3 og have mindre karakterspring

Organisationer for studerende og elever roser forslag om at ændre karakterskalaen og droppe karakteren -3.

En ny karakterskala uden bundkarakteren -3 kan være under opsejling, og det møder glæder hos de studerende.

- Selvfølgelig kan man dumpe, men det med, at man er superdumpet, er rigtig ærgerligt og ikke særlig pædagogisk, siger formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF) Johan Hedegaard Jørgensen.

SF foreslår at ændre karaktersystemet, som i dag består af en skala med trinene: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12. I stedet ønsker partiet en skala med karaktererne: 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

Det skal være med til at gøre op med nulfejlskulturen i uddannelsessystemet, lyder det.

Johan Hedegaard Jørgensen kalder forslaget spændende, men har ikke lagt sig fast på, præcist hvordan en ny karakterskala vil skulle se ud.

- Der er et problem med -3-karakteren og et problem med springene i midterkaraktererne, siger han og uddyber:

- Der kan være rigtigt langt mellem 4, 7 og 10, og det kan være rigtig demotiverende for mange studerende, at man i virkeligheden kan rykke sig rigtigt meget, men det afspejler sig ikke i karakteren.

Også hos Martin Mejlgaard, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), er der opbakning til at ændre den nuværende skala.

- Det er utrolig godt, at man med forslaget vil afskaffe -3, som har en ærgerlig negativ symbolsk værdi.

- Det er rigtig godt at tage et opgør med de store spring mellem 4, 7 og 10, som gør, at man kan knokle og udvikle sig, uden at det kan ses på ens eksamensbevis, siger han.

Han mener dog, at SF's forslag til en ny skala minder for meget om den nuværende. Derfor foreslår organisationen i stedet en karakterskala med syv trin fra 0 til 6.

- Sådan så man mindsker den forvirring, der kan være, når man laver to modeller, der minder meget om hinanden, siger Martin Mejlgaard.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil også af med karakteren -3. Hun vil dog ifølge DR Nyheder ikke sige, om hun støtter det samlede SF-forslag.

/ritzau/