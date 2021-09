Studie anbefaler at fængselsindsatte screenes for tuberkulose

Der er brug for en mere systematisk screening herhjemme for tuberkulose, konkluderer en ny analyse fra Aarhus Universitet.

Hvert år er der mellem 300 og 400 tilfælde af infektionssygdommen i Danmark.

Hvis vi skal infektionen til livs, bør man ifølge studiet i højere grad screene fængselsindsatte, stofmisbrugere og socialt udsatte for tuberkulose.

- Studiet understreger, at der er et stort udbytte af at lede efter tuberkulose blandt risikogrupper i lande med høj forekomst af tuberkulose.

- Men det er også en god idé at screene udsatte grupper i lande med en ellers lav forekomst af sygdommen, siger Anders Bohlbro i en pressemeddelelse.

Han er medicinstuderende og en del af forskningsholdet bag analysen.

Tuberkulose er den infektionssygdom, der slår flest mennesker ihjel på verdensplan.

Infektionen, der først og fremmest angriber lungerne, dræber hvert år 1,5 millioner mennesker.

FN har sat som mål, at sygdommen skal være udryddet inden 2030.

Mange lande - især i Afrika og Syd- og Centralameria - har langt større problemer med tuberkulose end Danmark.

Alligevel giver det ifølge studiet mening at foretage en mere systematisk screening blandt risikogrupper - også herhjemme.

- Tuberkulosescreening af enkelte grupper af socialt udsatte er allerede en del af strategien i nogle byer i Danmark. Men ikke blandt fængselsindsatte, som ellers er udsatte, når det gælder tuberkulose, siger Christian Wejse.

Han er lektor og afdelingslæge og har været vejleder på projektet.

De nuværende anbefalinger fra verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at en forholdsvis snæver gruppe af personer bør testes for tuberkulose.

Det gælder patienter med HIV, nære kontakter til tuberkulosepatienter og folk, der har været udsat for silica-støv i forbindelse med arbejdet.

Men der er ifølge studiet grund til at skrive anbefalingerne om, så man søger bredere efter infektionen.

- Det bør få indflydelse på globale guidelines defineret af WHO, siger Anders Bohlbro.

/ritzau/